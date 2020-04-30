Koronavirüs için ilk ilaç: ABD onayladı

Remdesivir ilacının üçüncü test aşamalarının da koronovirüs tedavisinde olumlu sonuçlar vermesi üzerine Gilead Sciences'ten açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Testlerin ilk beklentileri karşıladığını tespit ettik. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü sonuçlara ilişkin detaylı verileri paylaşacak" denildi.







Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme oluşturdu.





Açıklamadan kısa süre sonra ise New York Times, Remdesivir'in, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılması için onaylandığını yazdı. Böylece Remdesivir, FDA tarafından koronavirüs tedavisinde resmi olarak kullanılması önerilen ilk ilaç oldu.





Remdesivir koronavirüs tedavisinde denenen ilaçlardan biri olarak biliniyordu. Aşı çalışmaları tedavi ederken hastaneler bu ilacı koronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyordu.





STOKLAR 140 BİN HASTAYA YETECEK



