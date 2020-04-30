Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs için ilk ilaç: ABD onayladı /30 Nisan 2020 10:18

Koronavirüs için ilk ilaç: ABD onayladı

İlaç şirketi Gilead Sciences'in ürettiği ve ebola tedavisinde de kullanılan Remdevisir isimli ilaç ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılması için onaylandı.

SHABER3.COM

Remdesivir ilacının üçüncü test aşamalarının da koronovirüs tedavisinde olumlu sonuçlar vermesi üzerine Gilead Sciences'ten açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Testlerin ilk beklentileri karşıladığını tespit ettik. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü sonuçlara ilişkin detaylı verileri paylaşacak" denildi.

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme oluşturdu.

Açıklamadan kısa süre sonra ise New York Times, Remdesivir'in, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılması için onaylandığını yazdı. Böylece Remdesivir, FDA tarafından koronavirüs tedavisinde resmi olarak kullanılması önerilen ilk ilaç oldu.

Remdesivir koronavirüs tedavisinde denenen ilaçlardan biri olarak biliniyordu. Aşı çalışmaları tedavi ederken hastaneler bu ilacı koronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyordu.

STOKLAR 140 BİN HASTAYA YETECEK

İlacı üreten Gilead Sciences isimli şirketin CEO’su bir açık mektup yazarak konuyla ilgili yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada kalan stokların sadece 140 bin hastayı iyileştirebileceği ifade edildi.

Gilead Sciences CEO’su Daniel O’Day, “Elimizdeki stok, ki buna bitmiş ve dağıtılmayı bekleyen ürünler ile birlikte üretim aşamasının son adımındaki ürünler de dahil. Toplam 1.5 milyon tekil doza denk geliyor. Bu da 10 günlük bir tedavi için yaklaşık 140 bin hastaya verilebilir” dedi.

Remdesivir ilacının üçüncü test aşamalarının da koronovirüs tedavisinde olumlu sonuçlar vermesi üzerine Gilead Sciences'ten açıklama yapılmış, "Testlerin ilk beklentileri karşıladığını tespit ettik. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü sonuçlara ilişkin detaylı verileri paylaşacak" denilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs için ilk ilaç: ABD onayladı Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:03:11