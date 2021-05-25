Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? /25 Mayıs 2021 22:49

Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddiasını yeniden gündeme taşıyacak bir açıklama yaptığı belirtildi. Fauci, "Ne olduğunu tam olarak bulana kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci yeni tip Koronavirüs'ün doğal yollardan ortaya çıktığından şüphe ettiğini ifade ederken, Covid-19'un kökenine ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Fauci, "Ne olduğunu tam olarak bulana kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dr. Fauci, virüsün doğasına ilişkin önceki tutumundan farklı olarak yaptığı açıklamada, "Virüsün kökenini araştıranlar, bunun hayvandan insana bulaştığını söylüyorlar ancak başka bir şey de olabilir ve bunu bulmamız gerekiyor. Bu yüzden virüsün doğasıyla ilgili her türlü araştırmayı destekliyorum" ifadesini kullandı.

Fauci'nin dikkat çeken açıklaması, Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ABD istihbarat raporuyla eş zamanlı olarak geldi. Raporda, Kasım 2019'da Virüs Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Çin, virüsün laboratuvarlarından birinden sızdığı teorisini reddederken, Biden yönetimi Çin'i virüse ilişkin sahip olduğu bilgileri paylaşma konusunda şeffaf olmamakla suçluyor.

ABD yönetimi, virüsün kaynağı ve doğası hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası uzmanlar tarafından daha fazla araştırma yapılmasını savunuyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Çin'de çıktığı da dahil olmak üzere, salgının ilk günleri hakkında ciddi sorularımız var" dedi.
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