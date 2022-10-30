Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüsten son haberler korkutuyor: Herkes öksürüyor, herkesin boğazı ağrıyor /30 Ekim 2022 12:49

Koronavirüsten son haberler korkutuyor: Herkes öksürüyor, herkesin boğazı ağrıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte boğazı ağrıyan ve öksüren insan sayısında da artış yaşandı. Çin'den gelen bir haber ise tüm dünyanın ağzını açık bıraktı.

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Dünya, koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya yavaş yavaş başladı. Koronadan sonra ekonomide ciddi bir sorun yaşanırken, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip ve korona benzeri vakalarda da artış yaşanmaya başladı. Hemen hemen herkeste boğaz ağrısı ve öksürük şikayeti başlarken, yeni bir salgının patlak verip vermediği konuşuluyordu.

ÇİN'DEN ÜRKÜTEN HABER

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Çin'den ürküten bir haber geldi. Çin'de 800 binden fazla kişinin yeniden karantina alınmasına neden olan virüsün, koronanın yeni bir varyantı olduğu tespit edildi. BF.7 ve BA.5.1.7 olarak adlandırılan iki varyant türünün bugüne kadarki en bulaşıcı koronavirüs varyantı olduğu belirtildi.

VAKALARDA YENİDEN ARTIŞ VAR
Çin'de vakalardaki hızlı artış da dikkatlerden kaçmadı. Çin'in ekonomik çıktı açısından en önemli şehri olan Guangzhou geçtiğimiz perşembe günü kapandı. İnsanlara da gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
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