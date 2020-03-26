Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsün Fatih Terim’e nasıl bulaştığı ortaya çıktı /26 Mart 2020 11:31

Koronavirüsün Fatih Terim’e nasıl bulaştığı ortaya çıktı

Deneyimli çalıştırıcının tedavisini üstlenen doktorlardan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Fatih Terim’in, spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var” dedi.

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Galatasaray’da As Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim’in de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Terim özel bir hastanede karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştı.


 
Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim’in tedavisini üstlenen doktorlardan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV’de Fatih Terim’in sağlık durumu hakkında sorulan cevap verdi. Terim’in durumunun iyi olduğunu söyleyen Kocatürk, ”İnşallah böyle devam eder” dedi.

‘CAMİADAN BİRİLERİYLE TEMASI VAR’
Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular olduğunu da söyleyen doktor Kocatürk, ”Ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi” diye konuştu.

Fatih Terim’in, koronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ile Beşiktaş maçı öncesi bir araya geldiği biliniyor.
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