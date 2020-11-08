Samanyolu Haber /Dünya / Korona'yla mücadele sözü verdi, ülkeyi birleştireceğini vaad etti /08 Kasım 2020 11:10

Korona'yla mücadele sözü verdi, ülkeyi birleştireceğini vaad etti

ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Joe Biden, sonuçların açıklanmasının ardından düzenlediği zafer konuşmasında "Bu ülkenin halkı konuştu ve bize açık bir zafer verdi" dedi.

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Tarihte en fazla oy alan başkan adayı olduğunu hatırlayan Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağım. Ben kırmızı veya mavi eyalet görmüyorum, ben sadece Birleşik Devletleri görüyorum" şeklinde konuştu.

Biden, "Afrikan-Amerikalı topluluk hep benim arkamdaydı, artık ben de sizin arkanızda olacağım" ifadelerini kullandı. Kimseyi düşman gibi değerlendirmeyeceğini söyleyen seçilmiş başkan, "Artık iyileştirme zamanı geldi" dedi.

"Bir dönüm noktasındayız. Yapabileceğimizi biliyorum, Amerika'nın ruhunu yeniden canlandırmalıyız" diyen Biden, herkese adil bir ülke oluşturma yolunda pes etmeyeceğini ifade etti.

Biden koronavirüs salgınındaki kayıplara da değinerek, salgına son vermek için çalışacaklarına vurgu yaptı.

Konuşmanın ardından müzik eşliğinde havai fişek ve drone gösterisi yapıldı.

Harris: Demokrasi fedakarlık gerektirir

Biden'ın zafer konuşmasının açılışını Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris yaptı. ABD tarihinde seçilen ilk kadın başkan yardımcısı olan Harris, "Demokrasiyi korumak fedakarlık gerektirir ancak bu fedakarlık beraberinde ilerlemeyi getirir" dedi.

Harris, "Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Ama Amerika hazır. Joe ve ben de hazırız" şeklinde konuştu.

Harris, kampanya sırasında görev alanlara ve oy kullanan herkese teşekkür etti
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