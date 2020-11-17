Samanyolu Haber /Dünya / Kosova Cumhurbaşkanı korona virüse yakalandı /17 Kasım 2020 20:40

Kosova Cumhurbaşkanı korona virüse yakalandı

Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaci'nin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa vekil olarak atanan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani yeni tip koronavirüs COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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 Kosova eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaci'nin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa vekil olarak atanan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani yeni tip koronavirüs  COVİD-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

 Kosova Meclis Başkanı görevini de yürüten Osmani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs  ile enfekte olan bazı yakınlarıyla temasların ardından  test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 

Osmani, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde virüsün her yerde, her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğu görülüyor. Bu nedenle, virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı. 
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