Aliyev: Dağlık Karabağ'da özel statüyü müzakere etmeyiz

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuyla Ermeni milisler arasındaki çatışmaları sona erdiren ateşkesin ardından siyasi görüşme trafiği hız kazanıyor.







Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'dan, Türkiye'nin rolü dahil olmak üzere, ateşkes anlaşmasındaki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmasını istedi. Çarşamba günü Fransız ve ABD'li diplomatların Moskova'da görüşmelerde bulunacaklarını belirten Le Drian, "Göçmenler, ateşkesin hudutları, Türkiye'nin varlığı, savaşçıların geri dönüşü ve Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili müzakereler gibi konulardaki belirsizlikleri gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.





Minsk Grubu'nun Rusya dışındaki diğer eş başkanları ABD ve Fransa'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da oynadığı role eleştirel baktığı biliniyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, anlaşmayla ilgili Rusya ile açıklığa kavuşturulması gereken pekçok nokta olduğunu belirterek "buna Türklerin rolünün de dahil olduğunu" söyledi.





Aliyev: Karabağ Azerbaycan toprağıdır





Çarşamba günü Moskova'da yapılacak görüşmeler öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de net mesajlar geldi. Aliyev Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu, bu nedenle bölgeye özel bir statü tanınmasının müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.





Ermeni milislerle çatışmalar sırasında ele geçirilen Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'yı ziyaret eden Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun da yeni koşullar altında yaşayacağını belirtti.





Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de patlak veren ve altı hafta süren çatışmalar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla son bulmuştu. Ateşkesin izlenmesi için yaklaşık 2 bin askerlik Rus barış gücünün bölgeye gönderilmesini öngören anlaşmada Dağlık Karabağ'ın statüsü konusu yer almamıştı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada statü konusunun iki taraftan mültecilerin evlerine dönmesi sonrasında konuşulması gerektiğini bildirmiş, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Minsk grubunun Rusya dışındaki eş başkanları Fransa ve ABD'den yetkililerle Moskova'da bir toplantı düzenleneceğini açıklamıştı. Batılı ülkeler Karabağ sorununun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Minsk Grubu çerçevesinde çözümünü istiyor. Ermenistan da Karabağ'ın statüsü konusunun Minsk Grubu'nun yetki alanında olduğunu savunarak, statü konusunun acilen netleştirilmesi talebini dile getirmişti.