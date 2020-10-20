'Kozmik oda'da casusluk yoksa 'Kozmik Sırlara' ne oldu ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hizmet Hareketi’ne yönelik en büyük suçlamalarından olan ‘Kozmik Oda’daki kozmik bilgilerin ABD’ye servis edildiği iddiası içeren yargılama sona erdi. Yargılama sonunda casusluk yapılmadığı anlaşıldı. Saray yargısı, Kozmik Oda’dan çalınan belge olmadığına ve sanıklara yönelik casusluk suçlamalarının delillendirilemediğine hükmetti.
Kozmik Oda olayı ve perde arkasında neler oldu?
Gerçekten Kozmik Oda’ya girildi mi?
Kozmik Oda’dan oradan belge çıkarıldı mı?
İşte gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın anlatımıyla Kozmik Oda gerçeği…