Samanyolu Haber /Gündem / 'Kozmik oda'da casusluk yoksa 'Kozmik Sırlara' ne oldu ? /20 Ekim 2020 11:06

'Kozmik oda'da casusluk yoksa 'Kozmik Sırlara' ne oldu ?

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Saray yargısının bile casusluk yapılmadığına hükmettiği Kozmik Oda olayının perde arkasını anlatıyor.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hizmet Hareketi’ne yönelik en büyük suçlamalarından olan ‘Kozmik Oda’daki kozmik bilgilerin ABD’ye servis edildiği iddiası içeren yargılama sona erdi. Yargılama sonunda casusluk yapılmadığı anlaşıldı. Saray yargısı, Kozmik Oda’dan çalınan belge olmadığına ve sanıklara yönelik casusluk suçlamalarının delillendirilemediğine hükmetti.

Kozmik Oda olayı ve perde arkasında neler oldu?

Gerçekten Kozmik Oda’ya girildi mi?

Kozmik Oda’dan oradan belge çıkarıldı mı?

İşte gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın anlatımıyla Kozmik Oda gerçeği…


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kozmik oda'da casusluk yoksa 'Kozmik Sırlara' ne oldu ? Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:44