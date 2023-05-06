Kral 3. Charles, törenle tacını giydi

BBC News'in haberine göre, Tören, kraliyet ailesinin taç giyme törenleri, düğün ve cenazelerinin büyük bölümüne ev sahipliği eden Westminster Abbey'de yapılıyor.

Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar oldu.Resmi kutlamalar Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar süren bir geçit töreni ile başladı ve güzergah boyunca yer alan izleme alanları da yerel saatle 06.00'da açıldı.The Mall ve Whitehall'daki alanlara dolduğunda insanlar Hyde Park, Green Park ve St James's Park'taki alanlara yönlendirilecek.Buckingham Sarayı'nın dışında silahlı kuvvetler gazileri ile Ulusal Sağlık Servisi (NHS) personeli de dahil olmak üzere davetliler için stantlar kuruldu.Westminster Abbey'deki geçit töreninde çoğu Hükümdarın Süvari Birliği'nden olmak üzere 200'e yakın silahlı kuvvetler mensubu yer alıyor.Güzergâhta 1.000 askeri personel daha bulunuyor, ama genel geçit töreni, 1953'te Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törendekinden çok daha küçük.Tören alayı Buckingham Sarayı'ndan yola çıkarak The Mall boyunca Trafalgar Meydanı'na, oradan da Whitehall üzerinden Westminster Abbey'nin Büyük Batı Kapısı'na ulaştı.Gelenekten farklı olarak Kral Charles ve Kraliçe Camilla, daha eski olan Altın Devlet Arabası yerine Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtta 60. Yılı töreninde kullanılan Elmas Jübile Devlet Arabası'nda yer aldı.Tören alayının saat 11:00'e doğru manastıra varması beklenirken, Charles'ın daha önceki kralların giydiği geleneksel pantolon ve ipek çoraplar yerine askeri üniforma giymesi bekleniyor.Kraldan önce inanç liderleri ve temsilcileri ile bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden gelen temsilciler, genel valiler ve başbakanların eşlik edeceği tören alayları girmiş olacak. Bunlar arasında törenin ilerleyen bölümlerinde bir metin okuyacak olan Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak da yer alacak.Kral'ın torunu Prens George, Camilla'nın torunları Lola, Eliza, Gus, Louis ve Freddy ile birlikte Westminster Abbey'de olacak. Manastırın içindeki geçit törenine katılanların bir kısmı Kral'ın önünde tören kıyafetlerini taşıyacak ve çoğu eşya törende ihtiyaç duyulana kadar mihrabın üzerine yerleştirilecek.Kraliyet Ailesi web sitesine göre Birleşik Krallık, taç giyme törenlerinde hala kraliyet sembolleri olan taç, küre ve asaları kullanan tek Avrupa ülkesi.Her bir nesne hükümdarın hizmet ve sorumluluklarının farklı yönlerini sembolize eder.Charles'a törenin önemli anlarında Hükümdar Küresi, Haçlı Hükümdar Asası ve Güvercinli Hükümdar Asası ve diğer nesneler takdim edilirken Camilla'ya da benzer sembolik objeler sunulacak.İki saate yakın süren tören birkaç aşamadan oluşuyor.Organizatörlerin "milyonlar korosu" olarak adlandırdıkları ayinin bir bölümünde halk ilk kez Kral'a bağlılık yemini etmeye davet edilecek. Gelenekten farklı olarak, kadın din görevlileri önemli bir rol oynayacak ve diğer inançlardan dini liderler de aktif rol alacak.