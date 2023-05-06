Bozdağ’dan ‘İmralı’ açıklaması: Çatıda akıntı vardı, inceleme yapıldı

TR724'ün haberine göre, Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentteki televizyon, gazete ve haber ajanslarının muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin, ‘bir yargı mensubunun terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gönderildiği’ iddiasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



Meral Hanım’ın açıklamaları çok talihsiz bir açıklama demeyeceğim. Çünkü bilerek yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Bizim oradaki cezaevinin güvenlik kısmında, çatısında birtakım sıkıntılar olması nedeniyle yağmurda da akıntılar olması nedeniyle, ilgili yer komutanlığının talebi üzerine askerlerin konuşlu bulunduğu binalarda inceleme yapmak, ne ihtiyaç var onu tespit etmek, bununla ilgili teknik değerlendirme yapmak üzere talepte bulunuldu.

Bunun üzerine Bakanlık oraya inşaat mühendisi, makine mühendisi bir de tetkik hakimi gönderdi. Çünkü böyle yerlere aynı usul var, gönderiliyor ve bunlar gidiyorlar sadece askerlerimizin konuşlu bulunduğu yerlerde inceleme yapıyorlar. Ne yapılabilir, teknik bir raporu da Bakanlığımıza sunuyorlar. Sayın Akşener’e bu yazışmalar, ziyaretler aktarılıyor. Halbuki yazışma metinlerini okusa, talebin kimden geldiği, ne için geldiği, gidenlerin ne yaptığı, neler yaptığı bütün burada yazılı ve açık.

Böyle bir bilgi varsa, açıklayın, dedim. Hemen şimdi başka kanala geçtiler. ‘Ben söylersem zarar görür.’ Dün bir yargı mensubuydu. Şimdi daha üste çıkıyor. Her gün yalana irtifa kazandırıyorlar. Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır. Bugün Adalet Bakanlığı sitesinden bunların evraklarını yayınlayacağız. Çağrı yapıyorum, AK Parti’nin zarar görmesini, seçimde kaybetmesini istemiyor musunuz? İstiyorsanız, madem böyle bir görüşme var, koy da biz oy kaybedelim ama yok.



AKP’Lİ ENSARİOĞLU DOĞRULAMIŞTI



Abdullah Öcalan’la görüşme yapıldığı iddiası yalnız İYİ Parti lideri Akşener tarafından değil, AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu tarafından da dile getirilmişti. Ensarioğlu katıldığı bir canlı yayında. “Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür.”



KASET İÇİN ŞİMDİDEN ÖN ALIYORLAR



Adalet Bakanı Bozdağ’a, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayında kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağını söylediği hatırlatıldı. Bozdağ, “Kılıçdaroğlu, ‘Benimle ilgili kaset var, çıkabilir aman inanmayın.’ Biz nereden bilelim seninle ilgili kaset var mı, yok mu? O zaman bu kaset var ve bunlar biliyorlar. Böyle bir kaset var ki anlaşılan, çıkınca kıyamet kopacak. Şimdiden ön alıyorlar.”