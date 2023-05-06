Savaşın Ukrayna’ya maliyeti hesaplandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Aslında 2014 yılında başlayan ancak 2022 yılında büyük çaplı sıcak çatışmaya dönüşen Donbas krizinin Ukrayna’ya maliyeti gün geçtikçe artıyor.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ile yaşanan ihtilafın ülkesine verdiği zararın 400 milyar dolar olduğunu söyledi.





Bu rakam Dünya Bankası'nın tahminine dayanıyor ve sadece Ukrayna'nın kontrolündeki topraklara verdiği zararı hesaba katıyor.





Hollanda’da konuşan Zelensky, hasar değerlendirmesinin özellikle enerji ve ulaşım altyapısının, konut binalarının, çevreye verilen zararın, sağlık ve kültürel tesislerin yıkımını kapsadığını açıkladı.





Nisan ayında Dünya Bankası ve BM, çatışmalar sırasında Ukrayna'nın sadece enerji, gaz ve termal altyapısına verilen toplam hasarın 10 milyar doları aştığını tahmin etmişti.





Uluslararası Para Fonu, enerji altyapısı da dahil olmak üzere altyapı onarımı için Ukrayna’nın ayda 5 milyar dolar paraya ihtiyacı olacağını açıkladı.





21 Ekim 2022'de Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu'na (AK) Ukrayna'nın yeniden inşası ve restorasyonu için yaptırımlar kapsamında Rusya’nın el konulan 300 milyar dolar parasının kullanılmasını tartışıyor.