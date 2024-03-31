Samanyolu Haber /Dünya / Kral Charles'a ömür biçtiler: Ne kadar zamanı kaldı? /31 Mart 2024 10:05

Kral Charles'a ömür biçtiler: Ne kadar zamanı kaldı?

Son dönemde üzerlerinde kara bulutların gezdiği İngiliz kraliyet ailesi ile ilgili merak uyandıran yeni bir iddia geldi.

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Prens Harry'nin oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra ailesine sırt dönerek ABD'ye yerleşmesi, Kraliçe Elizabeth'in vefatı derken İngiliz kraliyet ailesinin üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor... 

Annesinin ölümünden sonra tahta oturan Kral Charles'a ve gelini Kate Middleton'a arka arkaya kanser teşhisi konulmasından sonra dikkat çeken bir iddia İngiliz medyasından geldi. İngiliz In Touch dergisi, Charles'ın pankreas kanseri olduğunu belirtirken hastalığın çok hızlı yayıldığını öne sürdü. 

In Touch dergisi, Kral Charles'ın iki yıl ömrü kaldığını da iddia ederken, Charles için cenaze töreninin bile hazırlandığını aktardı. İngiliz medyası, kanserin agresif olduğunu ve hızla yayıldığını yazarken, "Kral Charles'ın cenazesi için de Menai Köprüsü Operasyonu adı verildi. Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için de Londra Köprüsü Operasyonu kod adı kullanılmıştı" hatırlatması da yapıldı. 

Charles'ın hastalığının beklenenden çok daha hızlı ilerlediği duyurulurken, "Kanser onu canlı canlı yiyor" denildi. In Touch dergisine konuşan üst düzey bir kaynak ise, "Kral Charles, Saray'ın açıkadığından çok daha hasta ve şu an ailesini ve monarşinin günlük görevlerini yerine getiremiyor. O çok zayıfladı, durum umutsuz" dedi. 

WILLIAM KRAL OLACAK MI?
Tahtın varisi olarak öne çıkan Prens William ile ilgili de İngiliz medyasından iddialar geldi... İngiliz medyasına konuşan bir kaynak, Charles'ın büyük oğlu William'ın henüz kral olmak için yeterli vasıflara sahip olmadığını düşündüğünü söyledi. 

İsmi açıklanmayan kaynak, "Charles hükümdar olmanın getirdiği baskıları biliyor ve William'ın görevi devralmaya hazır olduğundan emin değil. William, şu anda bir halkla ilişkiler felaketiyle uğraşıyor" dedi.
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