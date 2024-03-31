Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den yeni çekilme formülü /31 Mart 2024 09:56

Fenerbahçe'den yeni çekilme formülü

Fenerbahçe'de Süper Lig’de devam etme pahasına Süper Kupa finaline çıkmayıp gelecek sezonki Türkiye Kupası’na da katılmama fikri öne çıktı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe 2 Nisan’daki olağanüstü genel kurulda üyelerden eyleme geçme izni alacak ve ardından tarihi bir karar verecek.

İhtimaller arasında Süper Lig’den çekilerek gelecek sezon bir alt ligden devam etme, futbol branşını bir sene dondurma ve farklı bir ülkeden takım satın alınması olduğunu başkan Ali Koç bizzat açıklamıştı.

Yönetim kurulunun gündemine gelen son formül ise, kupalardan çekilme oldu.

Duayenlerin Süper Lig’de devam etme görüşünün üzerine yeni bir yol haritası çizilebilir.

EYLEM SES GETİRSİN
Çift aşamalı bu protestonun ilk halkası 7 Nisan’da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkılmaması.

Bu durum, yoğun fikstürdeki futbolculara Konferans Ligi’ndeki ilk Olympiakos sınavına daha fazla dinlenmiş şekilde çıkma fırsatı da sunacak. Ayrıca gelecek sezon Türkiye Kupası’na da iştirak edilmeyecek.

Böylece sarı-lacivertliler Süper Lig dışındaki iki büyük lokal organizasyonda yer almayacak. Camianın ‘ligden çekilmeden ses getirecek bir eylemde bulunalım’ talebi de karşılanacak.

YAPTIRIMLAR NELER?
TFF talimatına göre kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezon da Süper Kupa’da yer almaz.

Süper Kupa maçına çıkılmaması halinde ise organizasyonun iptali nedeniyle doğacak her türlü zarar da ilgili kulüpten karşılanır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'den yeni çekilme formülü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:59:22