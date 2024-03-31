Fenerbahçe'den yeni çekilme formülü

Fenerbahçe 2 Nisan’daki olağanüstü genel kurulda üyelerden eyleme geçme izni alacak ve ardından tarihi bir karar verecek.







İhtimaller arasında Süper Lig’den çekilerek gelecek sezon bir alt ligden devam etme, futbol branşını bir sene dondurma ve farklı bir ülkeden takım satın alınması olduğunu başkan Ali Koç bizzat açıklamıştı.





Yönetim kurulunun gündemine gelen son formül ise, kupalardan çekilme oldu.







Duayenlerin Süper Lig’de devam etme görüşünün üzerine yeni bir yol haritası çizilebilir.





EYLEM SES GETİRSİN

Çift aşamalı bu protestonun ilk halkası 7 Nisan’da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkılmaması.





Bu durum, yoğun fikstürdeki futbolculara Konferans Ligi’ndeki ilk Olympiakos sınavına daha fazla dinlenmiş şekilde çıkma fırsatı da sunacak. Ayrıca gelecek sezon Türkiye Kupası’na da iştirak edilmeyecek.





Böylece sarı-lacivertliler Süper Lig dışındaki iki büyük lokal organizasyonda yer almayacak. Camianın ‘ligden çekilmeden ses getirecek bir eylemde bulunalım’ talebi de karşılanacak.





YAPTIRIMLAR NELER?

TFF talimatına göre kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezon da Süper Kupa’da yer almaz.





Süper Kupa maçına çıkılmaması halinde ise organizasyonun iptali nedeniyle doğacak her türlü zarar da ilgili kulüpten karşılanır.