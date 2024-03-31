Filistin'de büyük dram: Hastanedeki yüzlerce sivil öldürüldü

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutup baskın yaparken, çevresindeki evleri de yıktığı ve yaktığı belirtildi.







Hastane çevresinde hedef alınan evlerin sayısının 1050'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı, yerinden edilmiş kişiyi ve sağlık personelini alıkoyup işkence ettiği, 400'den fazla kişiyi öldürdüğü bildirildi.





Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, "İşgal ordusu hala Şifa Hastanesi'nde insanlık dışı koşullarda, su, ilaç, yiyecek ve elektrik olmadan mahsur kalan 107 hastayı ve 60 sağlık personelini gözaltında tutuyor." ifadeleri kullanıldı.







İsrail bu hastaların uluslararası kurumlar aracılığıyla tahliye edilmesine yönelik her türlü girişimi engelliyor, bu durum da hastaların hayatını riske atıyor.





Gazze hükümeti, "Amerikan yönetimini, uluslararası toplumu, bazı Avrupa ülkelerini İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım ve etnik temizlik suçuna katılmaktan tamamen sorumlu" tuttu.





Hükümet, "uluslararası kuruluşlara ve Arap ve İslam ülkelerine, sessizlik ve kınama durumundan çıkıp soykırım saldırılarını, hastanelere saldırıyı ve yıkımı durdurmak için gerçek önlemler alma" çağrısında bulundu.







