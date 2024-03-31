Sağlıkta doktor krizi: Devlette kadrolar boş kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan pozisyonlar, son 1.5 yıldır dolmamış durumda. 2023 boyunca üç kez resmi atanma gerçekleşti, 2024'te de bir kez kura ile atama yapıldı. Ancak, bu dört atamada toplam 9,575 pozisyondan sadece 2,526'sı tercih edildi.







Açılan tüm pozisyonlara göz atıldığında, çocuk acil, çocuk alerjisi, çocuk hematolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk ürolojisi, el cerrahisi, hava ve uzay hekimliği, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, temel immünoloji, tıbbi ekoloji, hidroklimatoloji ve tıbbi mikoloji gibi branşlar hiç ilgi görmedi. Toplam 27 branşın doluluk oranı ise %10'un altında kaldı.







Örneğin, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi için 110 pozisyon açıldı ancak sadece 4'ü tercih edildi. Gastroenteroloji için açılan 93 pozisyonun sadece 9'u dolduruldu.







Son 1.5 yılda yapılan atamalarda Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Kırşehir, Muş, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'in hiç talep görmediğine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, "Bazı illerimizde belirli branşlarda kamusal hizmet sunulamıyor durumda" dedi.

