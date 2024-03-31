Atlantic Institute'den Atlanta'da göz kamaştıran iftar

Ramazan'da gönül köprüleri kurulmaya devam ediyor. Dikkatleri üzerine toplayan diyalog iftarlarından birinin adresi bu sefer Atlanta oldu.





İftar davetine farklı kültür ve inançlardan bir çok ismin katıldı. Gecede dostluk ve beraberlik duygusu hakimdi. İftarda, Ramazan’ın aslında tüm kalplere hitap ettiği ve insanların birbirini sevgi ile kucaklamasının önemi vurgulandı.















Programda konuşmalarda da toplumun ihtiyacı olan noktalara vurgu yapıldı. Açılış konuşmasını, Atlanta’da topluma hizmette öne çıkan simalardan olan ve birçok kurumun kurucusu Bill Bolling yaptı. Bolling konuşmasında; empatinin, toplumun ihtiyaçlarını anlayıp, onlara yardım edebilmenin temel unsurlarından olduğunu ifade etti.





Canlı müzik eşliğinde devam eden iftarda, katılımcılardan bir din adamı, “Daha önce hiç bu kadar güçlü bir topluluk duygusu, birlik ve huzur yaşamamıştım” diyerek hislerini belirtti.













Programın yapıldığı yer de bir hayli önemliydi. Program, Atlanta’nın önemli kurumlarından olan, barışı savunmak ve yıkıcı hastalıklarla mücadele etmek için kurulan Carter Center’da gerçekleştirildi.



