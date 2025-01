Kremlin Büyücüsü: Bir Putin klasiği!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ünlü İngiliz aktör Jude Law, Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın çekeceği Kremlin Büyücüsü (The Wizard of the Kremlin) adlı filmde genç Vladimir Putin’i canlandıracak. Film, İtalyan yazar Giuliano da Empoli’nin aynı adlı kitabından uyarlanacak ve bir politik gerilim hikâyesini konu alacak.



Filmin merkezinde, Putin’in siyasi kariyerinin başlangıcında onunla çalışan kurgusal bir politik danışman olan Vadim Baranov yer alıyor. Baranov karakterinin gerçek hayattaki esin kaynağının, Kremlin’de önemli görevlerde bulunmuş eski başkan danışmanı Vladislav Surkov olduğu belirtiliyor. Surkov, 1990’larda iş dünyasında ve Kremlin’de görev alarak, Putin’in iktidara yükselişinde kilit roller üstlenmişti.



Oyuncu Kadrosu ve Detaylar



Deadline tarafından verilen haberde, Jude Law, Putin rolüyle oldukça iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Ünlü aktör, film hakkında yaptığı açıklamada, “Bu rol Everest Dağı’na tırmanmak gibi, şu an dağın eteğindeyim ve yukarı bakıp ‘Tanrım, neyin altına girdim?’ diye düşünüyorum,” dedi.



Vadim Baranov karakterini, Savaş ve Barış dizisinde Pierre Bezukhov rolüyle tanınan Paul Dano canlandıracak. Ayrıca, Oscar ödüllü Alicia Vikander da Baranov’un aşık olduğu Ksenia karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.



Bloomberg tarafından yılın en iyi kitapları arasında gösterilmişti



2022’de yayımlanan Kremlin Büyücüsü, yayımlandığı yıl Bloomberg tarafından yılın en iyi kitapları arasında gösterilmişti. Film uyarlaması, kitabın siyasi entrika ve manipülasyon dolu atmosferini beyaz perdeye taşıyacak.



Vladimir Putin, 1975-1990 yılları arasında KGB’de görev yaptı ve 1991’den itibaren St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak’ın ekibinde yer aldı. 1998’de FSB’nin başına geçen Putin, 1999’da başbakan oldu ve aynı yılın sonunda Boris Yeltsin’in görevi bırakmasıyla geçici devlet başkanı olarak atandı. Filmin, hem Putin’in siyasi kariyerine hem de Kremlin’in perde arkasındaki güç dinamiklerine dair çarpıcı bir bakış sunması bekleniyor.