Kremlin Sözcüsü Peskov için 'taburcu' kararı verildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Koronavirüse yakalanan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.





Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada hastaneden taburcu edildiğini doğruladı ve bir süre evinde karantina altında kalacağını belirtti. Peskov “Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım” dedi.





12 Mayıs'tan bu yana Covid-19 tedavisi gören Peskov’un artistik buz patencisi eşi Tatyana Navka da Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden Cuma günü taburcu edilmişti.





Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti. Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.





Rusya'da son verilere göre Covid-19 vaka sayısı 353 bin 427’e, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 633’e yükselmişti.