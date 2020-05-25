Erdoğan'dan yeni 'erken seçim' açıklaması

'Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz' açıklaması erken seçim sinyali olarak yorumlanan Erdoğan, bugün ‘milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var’ dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün partisinin İstanbul İl Teşkilatı’na seslendiği konuşmasında “Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz” sözleri erken seçim sinyali olarak yorumlanmıştı.





Erdoğan bugün AKP’nin 81 il teşkilatı ile bayramlaştığı video konferans görüşmesinde “Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var” dedi.





Erdoğan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.