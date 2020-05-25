Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan yeni 'erken seçim' açıklaması /25 Mayıs 2020 20:21

Erdoğan'dan yeni 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" sözleri sonrasında gündeme daha güçlü bir şekilde gelen erken seçim konusuyla ilgili Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

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'Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz' açıklaması erken seçim sinyali olarak yorumlanan Erdoğan, bugün ‘milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var’ dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün partisinin İstanbul İl Teşkilatı’na seslendiği konuşmasında “Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz” sözleri erken seçim sinyali olarak yorumlanmıştı.

Erdoğan bugün AKP’nin 81 il teşkilatı ile bayramlaştığı video konferans görüşmesinde “Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var” dedi.

Erdoğan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
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