Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'soykırım' yorumu /27 Nisan 2021 00:40

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'soykırım' yorumu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması hakkındaki sorulara "ABD'nin iç meselesi." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasının ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, gazetecilerin Biden'ın açıklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili olarak 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 'soykırım' sözcüğünü kullanmış ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

© Sputnik
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