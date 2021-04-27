Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon Sözcüsü John Kirby'den Türkiye sorusuna cevap /27 Nisan 2021 00:01

Pentagon Sözcüsü John Kirby'den Türkiye sorusuna cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması sonrasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ikili ilişkilerle ilgili bir soruya cevap verdi ve askeri münasetlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'den Türkiye sorusuna cevap

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini duyurdu. 

Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz" 
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