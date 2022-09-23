Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in sözcüsüne şok: Peskov'un oğlu askere gitmeyi reddetti /23 Eylül 2022 12:14

Putin'in sözcüsüne şok: Peskov'un oğlu askere gitmeyi reddetti

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'un oğlu Nikolay Peskov'a yapılan telefon şakasında askere alındığı söylendi. Peskov, askere gitmeyi reddetti.

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Rusya'da yayın yapan YouTube kanalı Popular Politics'in sunucuları çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov'un 32 yaşındaki oğlu Nikolay Peskov'u arayarak askere alındığını ve ertesi gün bir sağlık muayenesine gitmesi gerektiğini söylediler.

Business Insider'ın haberine göre, Nikolay Peskov, asker alım subayı gibi davranan şakacılara, "Kesinlikle olmaz! Orada bulunmamın doğru olmadığını anlamalısınız. Bunu farklı bir şekilde çözmem gerekiyor" diyerek yanıt verdi. Konuşmanın devamında "Anavatanımı savunmak zorunda kalırsam elimden geleni yaparım" diyen Nikolay Peskov, "Durumumun siyasi sonuçlarını ve nüanslarını anlamanız gerekiyor" dedi.

Dmitri Peskov ise telefon şakasının bağlamından koparıldığını söyleyerek "oğlunun yalnızca doğru kararı vereceğini" belirtti.

İngiltere'de büyüyen ve bu ülkede eğitim gören Nikolay Peskov, İngiltere'ye girişi mart ayında yasaklanmıştı. Peskov, İngiltere'deki eğitiminden sonra Rusya'ya dönmüş, 2010-2012 yılları arasında da Rus ordusunda görev yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü askeri kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, 'kısmi seferberlik' ile 300 bin kişinin askere çağrılacağını söylemişti.
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