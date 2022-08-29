Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto piyasası bu mesaj sonrasında çakıldı /29 Ağustos 2022 22:42

Kripto piyasası bu mesaj sonrasında çakıldı

Dünyada yükseliş seyrinde olan enflasyonu düşürmek adına faiz artırma kararlarına devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin bu adımlarını devam ettireceği yönündeki açıklamasının ardından kripto para piyasasında da büyük sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Kripto piyasası bu mesaj sonrasında çakıldı

diken.com.tr'deki habere göre kripto para piyasası, cuma ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen ‘acılı’ mesaj sonrası düşüşe geçti.

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar dünya genelinde faizlerin artmasıyla gelen baskı nedeniyle değer kaybediyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole’deki konuşmasında ‘enflasyonu düşürmek için acılı bir dönemden geçeceğiz’ mesajının bir benzeri, cuma sempozyumda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden de gelmişti.

Bu durum kriptoda paniğe yol açtı. Cuma 22 bin dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin, bugün 20 bin doların altına gerilerken, piyasadan 100 milyar dolar buhar oldu. Böylelikle Bitcoin, 18 bin 905 dolara kadar düştüğü 13 Temmuz’dan bu yana ilk kez 20 bin doların altına geriledi.
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