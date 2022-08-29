Dış ticaret açığı temmuzda 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZDA 2,9 MİLYAR DOLAR OLDU









İHRACATTA İMALAT SANAYİNİN PAYI YÜZDE 94,2







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda yıllık 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.Böylece dış ticaret açığı da yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 143,7 artışla 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Temmuz ayında yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar oldu.. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 oldu.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9 oldu.Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.