İlkay Akkaya konseri iptal edildi

Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya vereceği konser, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı’ndan resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz son dakika gelişmesiyle yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçı İlkay Akkaya’nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz." denildi.