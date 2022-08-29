Samanyolu Haber /Gündem / İlkay Akkaya konseri iptal edildi /29 Ağustos 2022 22:11

İlkay Akkaya konseri iptal edildi

Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İlkay Akkaya vereceği konserin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya vereceği konser, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı’ndan resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz son dakika gelişmesiyle yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçı İlkay Akkaya’nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz." denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlkay Akkaya konseri iptal edildi Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:16:26