Avrupa Birliği'nde dikkat çeken 'Schengen' toplantısı

BALTIK ÜLKELERİ SINIRLARINI KAPATABİLİR





2007 TARİHLİ ANLAŞMA ASKIYA ALINABİLİR





Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları bu hafta Prag’da bir araya gelecek. Salı günü başlaması beklenen ve iki gün sürecek toplantıda, Rusya vatandaşlarına vize yasağı konusu ele alınacak.Toplantıda dışişleri bakanları Ruslar’a Schengen vizesi yasağının getirilip getirilmemesini de tartışacak. AB dönem başkanlığını yürüten Çekya, Rus turistlere AB genelinde vize yasağı uygulanmasını istiyor. Bu öneriyi Baltık ülkeleri de destekliyor. Almanya ve Borrell ise böyle bir adımı AB kurallarına aykırı olacağı ve Rusya’dan kaçmak isteyen muhaliflerin önünü tıkayacağı gerekçesiyle reddediyor. Prag görüşmelerine başkanlık edecek olan AB’nin baş diplomatı Josep Borrell, bloğun “daha seçici” olması gerektiğini söyleyerek tüm Rus vizelerinin yasaklanmasına karşı olduğunu söyledi.Öte yandan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis, AB geneli bir karar çıkmaması halinde Rusya ile kara sınırları bulunan Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Finlandiya’nın turistlerin sınırlardan geçişini engellemek için kendi başlarına hareket edebileceğini söyledi.AB ile Rusya arasında hava ulaşımı askıya alındığı için pek çok Rus turist bu ülkeleri diğer AB destinasyonlarına geçiş rotası olarak kullanıyor. Estonya Başbakanı Kaja Kallas geçen hafta yaptığı açıklamada AB’ye seyahat eden Rusların yüzde 30’unun bunu Baltık ülkesi üzerinden yaptığını söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de genel bir vize yasağı uygulamasını talep etmişti.AB dışişleri bakanları toplantısında yer alacak üç yetkilinin Financial Times gazetesine verdiği bilgiye göre, bakanlar, ilk adım olarak 2007 tarihli AB-Rusya vize kolaylığı anlaşmasının askıya alınmasına siyasi destek vermeyi planlıyor.İsmi açıklanmayan üst düzey bir AB yetkilisi konuyla ilgili, “Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı ve kabul edilemez olduğu yönünde bir sinyal göndermeliyiz” ifadelerini kullandı.2007 yılında imzalanan anlaşmanın hükümet yetkilileri ve işadamlarının serbest dolaşımıyla ilgili bölümleri geçtiğimiz şubat ayı sonunda askıya alınmıştı. Daha geniş kapsamlı bir kısıtlama, tüm AB vizelerine başvururken Ruslara yönelik ayrıcalıklı muameleyi ortadan kaldıracak, daha fazla belge gerektirecek, vizeleri daha pahalı hale getirecek ve bekleme sürelerini önemli ölçüde arttıracak.“İstisnai bir durumdayız ve bu istisnai adımlar atılmasını gerektiriyor. Vize kolaylığını askıya almanın ötesine geçmek istiyoruz” diyen üst düzey AB yetkilisi yıl sonuna kadar daha büyük değişikliklerin yapılabileceğini de ekledi.