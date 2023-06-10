Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto piyasasında satışlar hızlandı /10 Haziran 2023 12:48

Kripto piyasasında satışlar hızlandı

ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük iki borsasına dava açması kripto piyasalarında düşüşlere neden oldu.

SHABER3.COM

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dünyanın en büyük dijital varlık borsalarına dava açması kripto piyasasında satış dalgasına yol açtı. SEC'in borsalara açtığı davalar yatırımcıları endişelendirdi ve satışlar hız kazandı.

Hafta içi kripto para borsası Binance’a ve kurucusu Changpeng Zhao’ya ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC dava açtı. SEC ayrıca ABD’nin en büyük borsası olan Coinbase Global aleyhine dava açarak kripto sektörüne çifte darbe indirdi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerin ardından haftasonu itibariyle Bitcoin’de ve diğer kripto varlıklarda satışlar hızlandı.

Bitcoin bugün yüzde 3,5 düşüşle 25 bin 680 dolardan işlem gördü. Ethereum (ETH) yüzde 5,6 düşüşle 1737 dolardan işlem gördü.

Cardano (ADA) yüzde 11 düşüşle 0,24 dolar, Solana (SOL) yüzde 20 düşüşle 14,8 dolar, Dogecoin (DOGE) yüzde 11 düşüşle 0,060 dolar ve Ripple (XRP) yüzde 7,3 düşüşle 0,48 dolar seviyesinde işlem gördü.
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