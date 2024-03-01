Samanyolu Haber /Dünya / Kritik açıklama geldi: Almanya'dan Schengen Vizesi alma sistemi değişiyor mu? /01 Mart 2024 17:58

Kritik açıklama geldi: Almanya'dan Schengen Vizesi alma sistemi değişiyor mu?

Schengen ülkelerine vize başvurusu yapmak isteyenler günlerdir Almanya'nın başvuru sisteminin değişip değişmediğini tartışıyor. Almanya'nın iki aşamalı yeni randevu sistemine geçtiğine dair iddialar kısa sürede gündem oldu. Almanya vize sürecinde yetkili kurum olan iDATA bu iddialara yanıt verdi.

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Uzun zamandır başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

Bununla birlikte çok sayıda da Türk vatandaşı da vize reddi ile karşılaşıyor. Almanya'nın 18 Mart’tan itibaren randevu sürecini iki adımda gerçekleştireceğine yönelik iddialar gündem oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Almanya vize sürecinde yetkili kurum olan iData konuya ilişkin açıklama yaptı. iDATA'dan ise konuya yönelik henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığı, şu an için sistemin eskisi gibi internet üzerinden tek aşamalı bir başvuru olduğu açıklaması geldi.

Açıklamada ayrıca herhangi bir gelişmenin olması durumunda bunun hem iDATA'nın hem de Almanya Büyükelçiliği'nin resmi sayfasında duyuru olarak paylaşılacağı vurgulandı.
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