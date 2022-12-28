Kritik görüşme için konuştu: Mutabakatımız tamamdır...

Siyasette gözler aralarında soğuk rüzgarlar estiği ileri sürülen Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görüşmedeydi. Kılıçdaroğlu, kritik görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermeyen CHP lideri, 'problem yok' mesajı verdi.





Karar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu dün akşamki görüşme hakkında “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.