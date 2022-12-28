Samanyolu Haber /Gündem / Kritik görüşme için konuştu: Mutabakatımız tamamdır... /28 Aralık 2022 14:57

Kritik görüşme için konuştu: Mutabakatımız tamamdır...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen Meral Akşener ile görüşmesi hakkında ilk kez konuştu.

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Siyasette gözler aralarında soğuk rüzgarlar estiği ileri sürülen Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görüşmedeydi. Kılıçdaroğlu, kritik görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermeyen CHP lideri, 'problem yok' mesajı verdi. 

Karar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu dün akşamki görüşme hakkında “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 
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