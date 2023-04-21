Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim

Diğer: Yüzde 2,9

İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti.2018 yılı genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın yüzde 49.66 ile 4 milletvekili çıkardığı Aydın'da, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı yüzde 47.3 olarak rapor edildi.2018'deki seçimlerde yüzde 40.43 alan Cumhur İttifakı ise ankete göre yüzde 40.60'lık bir orana sahip.Aydın'da partilerin oy oranları ise şöyle oldu:AKP: Yüzde 33,5CHP: Yüzde 31,8İYİ Parti: Yüzde 15,5Yeşil Sol (HDP): Yüzde 8,1MHP: Yüzde 7,1Memleket Partisi: Yüzde 1,8Diğer: Yüzde 2,2Denizli'de ise 2018'deki seçimlerde yüzde 49.89 alarak 4 milletvekili çıkaran Cumhur İttifakı, ankete göre yüzde 39.1'lik bir orana sahip.Millet İttifakı'nın ise 2018'de aldığı yüzde 45.54'lük oy oranı ankete göre yüzde 52 olarak ölçüldü.Partilerin oy oranları ise şöyle oldu:AKP: Yüzde 32,8CHP: Yüzde 30,6İYİ Parti: Yüzde 21,4MHP: Yüzde 6,3Yeşil Sol (HDP): Yüzde 4,8Memleket Partisi: Yüzde 2,2Anketin 18-20 Nisan tarihlerinde 1100 kişi ile yapıldığı bilgisi verildi.