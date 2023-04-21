Erdoğan'dan AKP ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama

NE OLMUŞTU?





Adana'da AKP Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "'AK Parti'nin bazı söylemleri üzerine eylemi gerçekleştirdim' yaklaşımı var" şeklinde konuştu.





PARTİ BİNALARINA SALDIRI EMRİNİ KİM VERİYOR?





Seöim atmosferine girldiğinden beri İYİ Parti binasına ve CHP'nin iki farklı binasına silahlı saldırı olmuştu. AKP'ye yapılan saldırı ile birlikte bu saldırılar üzerindeki soru işaferleri ve şaibeler de artmaya başladı.





İYİ Parti'ye yapılan saldırının ardından AK Troller ve AKP medyası olayı sulandırmaya ve Merak Akşener'e hakarete varan yayınlar yapmıştı. CHP'ye yapılan saldırının ardından da benzer bir kara propagandaya başvuran AKP cenahı, Saldırıların kamuoyunun haklı tepkilerinin ardından geri adım atmıştı.







Muhalefet cephesini kenetleyen saldırıların ardından benzer bir saldırının AKP'ye yapılması 'Saldırıların koordinasyonu tek elden mi?' sorosunu beraberinde getirdi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, AKP ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirme içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Bazı parti liderleri kendilerine saldırı olunca bunu ranta dönüştürme gayreti içine girdiler. Biz bunlara yabancı değiliz. İlk defa olan bir şey de değil. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar ve gereken yapılıyor." açıklamasını yaptı.