Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ordusu saldırıları artırdı /21 Nisan 2023 11:05

Ukrayna ordusu saldırıları artırdı

Hava şartları normale döndükçe Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar da artıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna birliklerinin Donbass bölgesinde Bahmut, Maryinsk, Liman ve Avdeyevka olmak üzere dört yönde karşı saldırı başlattığını söyledi.

Rusya birlikleri ise saldırılara cevap veriyor ve her iki tarafın kayıpları artıyor. Cephelerden gelen bilgilere göre, Ukrayna ordusunun karşı saldırı planladığı Konstantinovka ve Chasov Yar bölgesinde çatışmalar arttı. Rus Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun mevzilerine 500 kilogramlık vakum hava bombaları kullanmaya başladı.

Halihazırda Rus ordusu tarafından aktif olarak kullanılan FAB-500 bombalarının yanı sıra ODAB-500 termobarik veya hacimsel infilaklı bombalar olarak da bilinen 500 kilogramlık vakum bombaları da Ukrayna ordusunun mevzilerine karşı aktif olarak kullanılmaya başlandı. Sunulan verilere göre, bu tür hava bombalarının çok ciddi bir yıkıcı etkisi var.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Chervonopopovka ve Svatovo-Kremennaya karayolu alanındaki inisiyatifi yeniden kazanmaya çalışıyor ve bu hedefe ulaşmak için savaşa ek rezervler yönlendiriyor.

Ukraynalı birliklerin Donetsk yönünde de bir hareketlenmeye girdikleri gözleniyor. Herson bölgesinde ise pozisyonunu güçlendirmek isteyen Ukrayna ordusu, Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşim yerlerini topçu ateşine tuttu. Kakhovka, Tavriysk ve Gornostaevka yerleşim yerleri etkilendi. Novaya Kakhovka'ya düzenlenen büyük havan topu saldırısı sonucunda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı ve şehrin enerjisi kısmen kesildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ayrıca Almanya Savunma Bakanlığı, ilk Patriot hava savunma sistemi füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamada, Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra sisteme ait füzeler, 76 adet Mercedes-Benz Zetros kamyonu, 124 sınır koruma aracının verildiği belirtildi. 

Bu gelişmeler Kiev’in başlatmak istediği taarruzların ön hazırlıkları olarak değerlendiriliyor.
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