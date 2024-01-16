Kriz eğitimi vurdu: 2 milyon üniversite öğrencisi okulu bıraktı

Türkiye, neredeyse her gün açılan üniversiteler ve buna paralel olarak artan üniversite öğrenci sayısıyla açık ara Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Mezun öğrenci sayısının artmasıyla 'diplomalı işsizler' kitlesi de gün geçtikçe genişliyor.







SON BEŞ SENEDE 2 MİLYON ÖĞRENCİ...

Euronews'te yer alan habere göre, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun açıkladığı Gösterge Değerleri Raporu’nda mezun olmadan üniversiteden ayrılan öğrenci sayısı oldukça yüksek. 2018-2022 yılları arasındaki beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı.





2015’te 98 bin öğrenci üniversiteden ayrılırken bu sayı 2017’de 150 bine yükseldi. 2018 yılından bu yana ise 300 binin üzerinde seyrediyor.





2019 yılında ise üniversiteden ayrılanların sayısı 538 bine kadar çıktı. Son olarak 2022’de bu sayı 390 bin oldu.





2015-2022 arasında 2,3 milyon öğrenci üniversiteden ayrılırken bunun neredeyse 2 milyonu son beş senede gerçekleşti.





ORTALAMA MAAŞTA EĞİTİM FARKI GİDEREK DÜŞÜYOR

Rapor, öğrencilerin üniversiteyi neden bıraktığına dair bilgiler içermese de Türkiye’de liyakat tartışmaları sık sık gündeme geliyor.









"Boşuna mı okuyorum?" hissini yaşayan çok sayıda öğrencinin yanı sıra son yıllarda rekor enflasyonla beraber vatandaşların geçim sıkıntısı derinleşiyor.





Ortalama maaşta eğitim farkı da giderek düşüyor. TÜİK verilerine göre 2006-2022 arasında ilköğretim mezunlarının ortalama ücreti/maaşı yüzde 987 artarken üniversite mezunlarının aldığı ücret/maaş yüzde 622 artış gösterdi.





EN ÇOK ÖĞRENCİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN AYRILDI

2015-2022 yılları arasında okuldan ayrılanların üniversitelerine bakıldığında ilk sırada 78 bin ile 'öğrenci şehri' olarak anılan Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi geliyor.









Çok sayıda gencin rüyası olan İstanbul Üniversitesi’nden de 68 bin öğrenci bu sürede ayrıldı. Gazi Üniversitesi’nden ise 66 bin öğrenci üniversiteyi terk etti.





Ayrılma sayısı olarak ilk 25 üniversiteye bakıldığında bunlar arasında Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversite ve Ege Üniversitesi gibi köklü kurumlar da yer alıyor.





NÜFUSA GÖRE EN ÇOK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TÜRKİYE’DE

Öte yandan Eurostat verilerine göre, Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisi Türkiye’de yer alıyor.





2019 verilerine göre Türkiye’de bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 95'di. İkinci sıradaki Yunanistan’da bu sayı 74 iken AB ortalaması 38 olmuştu.





2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 6 milyon 950 bin öğrenci üniversitelere kayıtlıydı. Bu sayı 2019 yılında 7 milyonun üzerindeydi.