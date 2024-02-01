Samanyolu Haber /Dünya / Kriz tırmanıyor: ABD, İran tesislerine saldıracak /01 Şubat 2024 20:37

Kriz tırmanıyor: ABD, İran tesislerine saldıracak

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine, ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran personellerinin bulunduğu tesislere yönelik saldırı planları yaptığı ortaya çıktı.

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ABD'li yetkililer, Irak ve Suriye'deki İran personeli ve tesisleri de dahil olmak üzere hedeflere yönelik birkaç gün içinde birçok saldırı planının onaylandığını doğruladı.

Saldırılar, Ürdün'ün Suriye sınırına yakın ABD üssünde üç askerin ölümüne yol açan İHA saldırısı da dahil olmak üzere, bölgedeki ABD güçlerini hedef alan İHA ve roket saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilecek.

HAVA KOŞULLARI SALDIRILARIN ZAMANINI BELİRLEYECEK

CBS News'e konuşan yetkililer, hava durumunun saldırıların zamanlamasında önemli bir faktör olacağını, ABD'nin kötü hava koşullarında saldırı gerçekleştirme kabiliyetine sahip olduğunu ancak son anda bölgeye girebilecek sivillerin yanlışlıkla vurulmasına karşı bir önlem olarak seçilen hedeflerin daha iyi görülebilmesini tercih ettiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca, Aden Körfezi üzerinde bir İHA'nın daha düşürüldüğünü, Kızıldeniz'de ise patlayıcı yüklü bir İHA'nın imha edildiğini söyledi.

İran destekli milis gücü Kataib Hizbullah'ın dün ABD güçlerine yönelik askeri operasyonları askıya aldığını açıklamasından bu yana bölgedeki ABD birliklerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleşmedi. ABD'li yetkililerden grubun ilan ettiği askıya alma kararının ABD ordusunun misilleme saldırılarını geciktirdiğine dair bir açıklama da gelmedi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR SALDIRILARI ARTIRDI

İsrail'in Hamas'la savaşı sürerken Orta Doğu'da İran destekli bir dizi grup ABD ve İsrail bağlantılı kuruluşlara yönelik saldırılarını artırdı.

Hamas'ın önemli bir destekçisi olan İran, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemilere saldıra düzenleyen Yemen'deki Husiler ve İsrail güçleriyle düzenli olarak sınır ötesi çatışmaya giren Lübnan'daki Hizbullah da dahil olmak üzere bölgede birçok grubu destekliyor.
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