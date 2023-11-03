Samanyolu Haber /Dünya / Küba'ya uygulanan ambargo kalkıyor mu? /03 Kasım 2023 08:54

Küba'ya uygulanan ambargo kalkıyor mu?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunu kaldırması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunu kaldırması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunda oylandı.

Karar, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla kabul edildi.

ABD ve İsrail "hayır" oyu verirken Ukrayna "çekimser" oy kullandı.

Karar tasarısında ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırma çağrısı yapıldı.

AMBARGO KÜBALILARIN HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, burada yaptığı konuşmada, "ABD'nin 60 yıllık ambargosu Kübalı kadın ve erkeklerin haklarını ihlal ediyor." dedi.

Ambargolar nedeniyle gıda ürünlerinin yanı sıra ilaç tedarikinde de sıkıntı yaşandığını aktaran Parilla, bu nedenle Küba halkının çok daha etkisiz ilaçlar kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda 2012'den bu yana kabul edilen karar tasarılarında, ABD'ye ambargoyu sonlandırma çağrısında bulunuluyor.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.
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