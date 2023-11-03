Kurultay öncesi CHP'de neler yaşanıyor?: Kılıçdaroğlu mu Özel mi?

Yarış iki aday arasında geçecek





Karşılıklı destek hamleleri





Genel Merkezciler de değişimciler de iddialı





Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da belirlenecek

Kurultayın ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. İlk gün belirlenecek genel başkanın ardından kim kazanırsa kazansın kaybeden tarafta yer alacak isimler 60 kişilik Parti Meclisi'nde etkin olmaya çalışacak. Kurultayda PM seçimine çarşaf liste ile yani tüm adaylar içerisinde 60 ismin işaretlenerek belirlenmesi yöntemi ile gidilmesi planlanıyor. Bu sistemde tüm adaylar içerisinde en yüksek oyu alan 60 isim seçiliyor.