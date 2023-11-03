“Gazze eskiden açık hava hapishanesiydi, şimdi açık hava mezarlığı”

Gazze’deki 20 doktorluk ekibi yöneten ve bölgeden sürekli bilgi alabilen Jean-François Corty VOA Türkçe’ye, Cebaliye mülteci kampının vurulduğunu, Gazze halkının kitlesel olarak Mısır sınırına sürüldüğünü, doktorların hastanelerde uyuşturucu olmadan bacak, kol kesme çaresizliği yaşadığını ve insani yardımların Mısır kapısında biriktiğini belirterek, bombardımanlar nedeniyle Gazze halkına ulaşamadığını anlattı.
VOA Türkçe: Medecin du Monde olarak doktorlarınız ve sağlık ekipleriniz alanda nasıl çalışıyor. Gazze’den neler aktarıyorlar?
Jean-François Corty: Gazze’deki durumdan gerçekten endişeliyiz. 20 kişilik Medecin du Monde (MDM) kadrosu, alanda uzun süredir görevini yapabilmek için büyük bir çaba gösteriyor. Ama bugün artık görevlerini yapamıyorlar. Evlerini terk ettiler, İkisi ailesini kaybetti, yiyecek ve su bulmaya çalışıyorlar. Arabası olan bazı elemanlarımız arabalarında yaşıyor. İki elemanımız güneyde. Ama güneyde insani yardım yok. Sanırım, yeniden kuzeye dönecekler. Eğer öleceklerse, evlerinde ölmeyi tercih ettiklerini söylediler bize.
Hastaneler de sanırım artık bombardımanların hedefi ve işlemez durumda?
Jean-François Corty: Aynı zamanda hastanelerde çalışan doktorlarımız da durumun korkunç olduğunu bize aktarıyor. Çok sayıda yaralının ihtiyaçlarına yanıt veremiyorlar. Uyuşturucu olmadan müdahale etmek zorunda kalıyorlar. İlaç yok, elektrik yok, ışık yok, bizim gözlemlerimiz; insanlar bombalar altında ölüyorlar ama insanlar aynı zamanda, en temel tedavi ve ilaç ihtiyaçları bile karşılanmadığı için de ölüyorlar. Diyabet ve apandisit hastaları bile.
Sonuçta insanlar, susuzluk, gıdasızlık, ilaçsızlık ve doktorsuzluktan dolayı ölüyor. Durum gerçekten çok korkunç ve karmaşık. Çok yoğun bir blokaj var. Yemek yok, elektrik yok, su yok. Düşünün o kadar dar bir alanda 2 milyon kişi yaşıyor. Zaten uzun yıllardır blokaj altındalar ve yer değiştiremiyorlar da. Mesela; Ukrayna’da Mariupol’da insanlar yer değiştirebildi, bombardıman alanında kalmak zorunda değillerdi. Ama Gazze’de bu da mümkün değil. Durum inanılır gibi değil.
“10 günde sadece 150 TIR insani yardım geçti”İnsani yardım TIR’ları sınırda, neden ulaştırılamıyor?
Jean-François Corty: Burada problem; TIR’lar Rafa’da Mısır girişinde bloke olmuş durumda. TIR’lar insani yardımı vermeye hazır ama bombardımanlar çok yoğun, insani yardımın geçmesi olanaksız. Bölge, insani aktörler için de, dışarı çıkarak bu yardımı alacak insanlar açısından da yeterince güvenli değil. Örneğin; 10 gündür sadece 150 TIR Gazze’ye girebildi. Ama bizim beklendiğimiz yalnızca günlük ihtiyaçlar için her gün 100 TIR’in girmesi gerektiği. Anladığınız üzere, durum gerçekten çok kötü.
“İnsani yardım konusunu İsrail manipüle ediyor”
Uluslararası toplum neden insani yardım konusunda İsrail’i ikna edemiyor?
Jean-François Corty: Durum çok kötü ve biz bu yardımların İsrail tarafından kullanıldığını gözlemliyoruz. Neden? Çünkü, İsrail hükümeti, Kuzey Gazze’de yaşayanlardan güneye gitmelerini istiyor. İnsani yardımların olmadığı ve hala bombalanan güneye… Bu önerinin, halkı kitlesel biçimde askeri hedefler doğrultusunda yer değiştirmeyi hedeflediğini görüyoruz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.
Uluslararası toplum, ABD, AB, Fransa, insani yardımın uluşması için ‘insani ateşkes’ istiyor. Bu yeterli mi?
Jean-François Corty: İki temel talebimiz var. Biz derhal acilen ateşkes sağlanmasını istiyoruz. Çünkü yardımların bir an evvel sivillere ulaşmasını sağlamak istiyoruz. İkincisi de, uluslararası toplumun bu korkunç duruma bir isim vermesini ve bu korkunç durumu reddetmesini istiyoruz. Yiyecek, su ve tedavi kapasitesi olmayan sivil insanların bombalanmasına son verilmesini istiyoruz.
“Derhal ateşkes ilan edilmeli”
Jean-François Corty: Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığını reddetmek, kınamak mümkündü, meşruydu. Şimdi aynı şekilde uluslararası toplum bu 2 milyon kişinin, durumunun son derece korkunç olduğunu ve eğer birkaç hafta içinde önlem almazsak öleceklerini görmeli. Örneğin; Gazze’de 35 hastane var. Bunların önemli bir bölümü işlevini yerine getiremiyor. Elektrik yok, tedavi olanakları yok, İlaç yok, doktorlar çalışamıyor.
Bizim talebimiz, insani yardım acil olarak kitlesel olarak Gazze’ye iletilmeli. Derhal ateşkes sağlanmalı. İnsanların içinde olduğu insani krizin nedenlerini reddetmeliyiz. Aynı zamanda, çok sayıda Gazzeli yer değiştirecek ve yüzlercesinin Mısır’a doğru göç etmeye itildiğini gözlemliyoruz. Gazze halkı, bu korkunç kaçışı, “topraklarına geri dönme şartıyla” gerçekleştirmeli, bunun garantisi verilmeli.
“Gazze açık hava mezarlığı”
Jean-François Corty: 20 bin yaralı insandan söz ediyoruz, 9 bin kişinin öldüğünden söz ediyoruz. Muhtemelen rakamlar olduğundan daha fazla. Siviller daha çok etkileniyor ve ölüyor çünkü normal tedavi ve basit hastalıkların tedavisine bile ulaşma şansları yok. Yavaş yavaş, bu açık hava hapishanesi denen Gazze’nin yavaş yavaş “açık hava mezarlığına” dönüştüğünü görüyoruz. Bu durum reddedilmeli!
VOA Türkçe: Birleşmiş Milletler de dahil pek çok çevre, İsrail hükümetinin “savaş suçu” işlediğini iddia ediyor. Özellikle Cebaliye kampı bombardımanından sonra. Alandan doğrudan bilgi alan bir sivil toplum örgütünün yöneticisi olarak, bu görüşe katılıyor musunuz?
Jean-François Corty: Yargıçların, hukukçuların bu duruma bir isim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hamas’ın 7 Ekim’de yaptıklarına bir isim vermeliler. Ama aynı zamanda insanların zorla kitlesel olarak yer değiştirmesi, 2 milyon kişi için blokaj, su ve gıda sınırlaması konusunda uluslararası toplumun yaklaşımını bu durum belirlemeli.