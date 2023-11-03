Samanyolu Haber /Spor / İranlı furbol klübüne 'heykel' cezası /03 Kasım 2023 08:33

İranlı furbol klübüne 'heykel' cezası

İran kulübü Sepahan, Suudi takımı Al Ittihad'ın Asya Şampiyonlar Ligi maçına çıkmamasının ardından iptal edilen maç nedeniyle ceza aldı.

SHABER3.COM

İran futbol takımı Sepahan, Asya Şampiyonlar Ligi maçında saha kenarına konulan öldürülen "Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin heykelinden dolayı" 3-0 mağlubiyet ve para cezasına çarptırıldı.

Sepahan'ın Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla 2 Ekim'de oynaması beklenen maç, konuk ekibin, heykel nedeniyle sahaya çıkmaması üzerine iptal edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, maçın tekrar oynanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Al Ittihad'ın 3-0'lık galibiyetine hükmetti ve Sepahan'ın ayrıca 200.000 dolar para cezası ödemesine karar verdi.

İran basınında çıkan haberlere göre Sepahan'ın bundan sonraki üç Asya Şampiyonlar Ligi maçını evinde oynaması da yasaklandı.

AFC kararla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı, kurumun web sitesinde maç sonucu "iptal edildi" olarak kaydedildi.

General Kasım Süleymani

Maç 2 Ekim'de N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Al Ittihad ile Sepahan arasında oynayacaktı. Ancak Suudi temsilcisi 60,000 taraftarın bulunduğu İsfahan'da oynamayı reddetti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu Al Ekhbariya'nın haberine göre, Al Ittihad oyuncuları giriş tünelinin dışına yerleştirilen General Kasım Süleymani'nin heykeli nedeniyle sahaya çıkmadı.

İran'ın Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Süleymani, 2020 yılında Irak'ta ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği bir saldırıda öldürüldü.

Süleymani, İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini yönetmedeki rolü nedeniyle Batılı ve birçok Arap ülkesi tarafından eleştiriliyordu.
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