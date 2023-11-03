İtalya Başbakanı Rus komedyenlerin tuzağına düştü





İtalya Başbakanı, ülkesinin göç politikası konusunda neler söyledi?





İtalyan siyasetçiler Meloni'yi eleştiri yağmuruna tuttu





Rus komedyenlerin 'ağına takılan' diğer Batılı siyasetçiler kim?





Telefon görüşmesinin kaydı, kendilerini üst düzey Afrikalı diplomat olarak tanıtan ve gerçek ismi Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov olan Rus komedyenler tarafından Kanadalı video paylaşım platformu Rumble'da yayınlandı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendilerini Afrikalı diplomat olarak tanıtan taklit ustası 2 Rus komedyenin ‘tuzağına düşen’ son Batılı politikacı oldu.Meloni, gerçek isimleri Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov olan iki Rus komedyenle yaptığı telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin “Avrupalı liderlerin Ukrayna'daki savaştan yorulduklarını ve savaşı sona erdirmek için Kremlin ile bir anlaşma yapmak istediklerini” söylediği duyuldu.Eylül ayında yapılan 13 dakikalık telefon görüşmesinin kaydı, kendilerini üst düzey Afrikalı diplomat olarak tanıtan ve gerçek ismi Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov olan Rus komedyenler tarafından çarşamba günü Kanadalı video paylaşım platformu Rumble'da yayınlandı.Meloni'nin makamından yapılan açıklamada, Başbakanın kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan “sahtekar” tarafından kandırılmış olmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.Söz konusu telefon görüşmesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Afrikalı liderlerle yapılacak toplantılar öncesinde gerçekleştiği belirtildi.Meloni'nin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili olarak "Bütün taraflarda çok fazla yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacımız olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor.” dediği işitiliyor.Yine gizlice kaydedilen telefon görüşmesinde Meloni’nin şu sözleri söylediği duyuluyor:"Ukrayna'nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor (...) Çatışmanın kaderini değiştirmedi ve bir çözüm bulamazsak [çatışmanın] uzun yıllar sürebileceğini herkes anlıyor. Ukraynalılar yapmaları gerekeni yapıyorlar ve biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Sorun uluslararası hukuku ortadan kaldırmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmak. Bu durumun nasıl yönetileceğine dair bazı fikirlerim var, ancak bunları masaya koymak için doğru zamanı bekliyorum."Telefon şakası, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Batı'dan Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçmemesini istediği sırada gerçekleşti.Ukrayna lideri Time dergisine verdiği son röportajda "en korkutucu şeyin" dünyada bazılarının Ukrayna'daki savaşa alışmış olması olduğunu söyledi.İtalya Başbakanı ayrıca Rus komedyenlere göç konusunda İtalya'ya destek verilmemesine ilişkin şikayetlerini de dile getirerek şunları söyledi:"Hepsi İtalya'nın bu sorunu tek başına çözmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu çok aptalca bir düşünce tarzı."Yasadışı göçmenleri engellemeye çalışan İngiltere için övgüler yağdıran İtalya Başbakanı, kaçak göçmenlerin Avrupa toplumuna uyum sağlamalarının "imkansız" olduğunu belirttikten sonra "Bazılarının kaderi suç örgütlerinin elinde bitiyor (...) Avrupa Komisyonu bunu anladığını söylüyor ama onlardan yatırım yapmak ve ilgili ülkelere yardım etmek için para istediğinizde iş daha da zorlaşıyor."Bu arada Rus komedyenler Alexei Stolyarov, Reuters'a yaptığı açıklamada Meloni'nin en azından gerçek fikirlerini paylaşmaya istekli biri olduğunu söyledi.Stolyarov, "Ne yazık ki onun aksine pek çok Avrupalı siyasetçi bir tür programlanmış robot gibi davranıyor ve sadece kendi çevrelerinde dile getirilen görüşlerini ifade ediyor" dedi.İtalyan muhalefet partileri Bayan Meloni'yi bir "Rus tuzağına" düşmekle eleştirdi.Eski İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter'da Meloni'yi "İtalyanlara asla söylemediği gerçekleri açıklayan" bir "aptal" olarak nitelendirerek eleştirdi.Şu anda muhalefet partisi Italia Viva'da senatör olan eski Başbakan Matteo Renzi ise basına sızan kaydın "İtalya ve Giorgia Meloni için “kötü bir gaf" olduğunu belirterek, "Burada söz konusu olan İtalya'nın güvenilirliği" ifadesini kullandı.Bir zamanlar Rusya'nın “Sarsak Çocukları” olarak adlandırılan Vovan ve Lexus, daha önce de aralarında eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu diğer Avrupalı liderleri ve Sir Elton John ve Sussex Dükü gibi şahsiyetleri hedef almıştı.Bu ikili, Rus hükümeti adına çalıştıkları yolundaki suçlamaları ise reddediyor.