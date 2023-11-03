Samanyolu Haber /Dünya / 200 çocuğu öldüren şurubun üreticisine komik(!) ceza /03 Kasım 2023 08:21

200 çocuğu öldüren şurubun üreticisine komik(!) ceza

Endonezya’da öksürük şuruplarındaki zararlı maddelere bağlı akut böbrek hasarı nedeniyle 2022’den bu yana 5 yaş altı hayatını kaybeden çocukların sayısı 200’ü geçti.

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Endonezya'da en az 200 çocuğun ölümüne yol açan öksürük şuruplarını üreten ilaç firmasının sahibi ve üç yetkilisi mahkum oldu.

Mahkeme, sanıkları 2’şer yıl hapis ve kişi başına 63 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Savcılık duruşmalar sırasında suçlamaların esas hedefindeki Afi Farma şirketinin yöneticisi Arief Prasetya Harahap için 9 yıl, diğerleri için 7’şer yıl hapis cezası talep etmişti.

Savcılık duruşmalarda, üretilen öksürük şuruplarında "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulunduğu ve şirketin üretim aşamasında gerekli testleri gerçekleştirmediği suçlamasında bulundu.

Sanıkların avukatı, mahkemenin "ihmalkarlık” suçlamasına karşı çıkarak mahkumiyete itiraz etmeyi düşündüklerini duyurdu.

Endonezya’da bazı tıbbi şuruplardaki zararlı maddelere bağlı akut böbrek hasarı (AKI) nedeniyle 2022’den bu yana 5 yaş altı hayatını kaybeden çocukların sayısının 200’ü geçtiği biliniyor.

DSÖ uyardı

Endonezya hükümeti, bu yıl çok sayıda çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasaklamıştı.

Gambiya ve Özbekistan’da yine aynı sorun yüzünden 100’e yakın çocuk hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de çocuk ölümlerinin artmasının ardından Hindistan ve Endonezya’da üretilen 6 öksürük şurubu hakkında uyarı yayımladı.
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