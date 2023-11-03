BM: Filistin halkı 'ciddi soykırım tehlikesiyle karşı karşıya'

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Filistin halkının 'ciddi soykırım tehlikesiyle karşı karşıya' olduğu uyarısında bulundu.



Aralarında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili görevlendirilen özel raportörün de bulunduğu BM uzmanları, Cenevre'de İsrail’in saldırılarına yönelik ortak bir bildiri yayımladı.



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından görevlendirilen ancak resmi olarak BM adına konuşma yetkisi bulunmayan bağımsız uzmanların bildirisinde, "Filistin halkının ciddi bir soykırım riski altında olduğuna olan inancımızı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.



"Şimdi harekete geçme zamanıdır” denilen bildiride, mevcut durumdan İsrail'in müttefiklerinin de sorumluluğu olduğu suçlaması yapıldı ve bu ülkelerin İsrail'i girdiği yanlış yoldan geri döndürmek için hemen harekete geçmeleri gerektiği vurgulandı.



İsrail'in son olarak Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından "derin endişe" duyulduğu kaydedilen açıklamada, BM uzmanlarının bunu “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak gördüğü uyarısı yapıldı.



BM uzmanları, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin barındığı bir kampa saldırmanın savaş kurallarının açık bir ihlali olduğu uyarısında bulunarak, çok dar ve çok yoğun nüfuslu bir bölgede kurulan kampın bombalanmasının bazı raporlara göre yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu saptamasında bulundu.



Tarafları ateşkese davet eden BM uzmanları, Hamas’ın elindeki rehinelerin derhal serbest bırakmasını istedi.



Hamas’ın İsrail’e saldırısı çoğu sivil 1400’dan fazla kişinin ölümüne, İsrail’in buna karşılık vermesi ise 3700’ü çocuk 9000 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açtı.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, çarşamba günü BM'nin etkisiz kaldığını ve başarısız olduğunu söyleyerek BM, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e istifasını vermişti.



Mokhiber istifa mektubunda, "Bir kez daha gözlerimiz önünde bir soykırım yaşanıyor ve bizim BM olarak bunu durdurabilecek gücümüz yok. Yaşananlar tam anlamıyla bir soykırımdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'nın büyük bir bölümü bu dehşet verici saldırılarda suç ortağıdır. Bu hükümetler yalnızca Cenevre Sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmiyor, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor, istihbarat sağlıyor, siyasi ve diplomatik destek sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.