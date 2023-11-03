Ünlü futbolcunun babası kaçırıldı

Kolombiya hükümeti, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın ülkedeki ayrılık yanlısı gerilla grubu ELN’ya bağlı bir birlik tarafından kaçırıldığını açıkladı.



Açıklamada hükümetin Luis Manuel Diaz'ın bir an önce serbest bırakılması için ELN ile müzakereleri sürdürdüğü bildirildi.



Kolombiya'nın son faal gerilla örgütü ELN ve hükümet anlaştı: Çatışmalar sona eriyor

Luis Manuel Diaz ve daha sonra serbest bırakılan eşi Cilenis Marulanda, 28 Ekim'de Kolombiya'nın kuzeydoğusunda motosikletli bir grup tarafından kaçırılmıştı.



Hükümet, rehine alınanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda asker göndermişti. Hükümet bilgi verenlere "200 milyon pesoya kadar" (yaklaşık 50 bin ABD doları) ödül verileceğini duyurmuştu.