Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcunun babası kaçırıldı /03 Kasım 2023 08:10

Ünlü futbolcunun babası kaçırıldı

Yapılan açıklamada hükümetin Luis Manuel Diaz'ın bir an önce serbest bırakılması için ELN ile müzakereleri sürdürdüğü bildirildi.

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Kolombiya hükümeti, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın ülkedeki ayrılık yanlısı gerilla grubu ELN’ya bağlı bir birlik tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Açıklamada hükümetin Luis Manuel Diaz'ın bir an önce serbest bırakılması için ELN ile müzakereleri sürdürdüğü bildirildi.

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Luis Manuel Diaz ve daha sonra serbest bırakılan eşi Cilenis Marulanda, 28 Ekim'de Kolombiya'nın kuzeydoğusunda motosikletli bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Hükümet, rehine alınanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda asker göndermişti. Hükümet bilgi verenlere "200 milyon pesoya kadar" (yaklaşık 50 bin ABD doları) ödül verileceğini duyurmuştu.
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