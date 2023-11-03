‘Kripto kralı’ Bankman-Fried, dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Dava jürisi bir gün süren görüşmelerin ardından Bankman-Fried’i suçlu buldu.



Bir dönemler kripto para dünyasının en ünlü kişilerinden olan 31 yaşındaki eski milyarderin onlarca yıllık bir hapis cezası alması bekleniyor.



Bankman-Fried, FTX’in geçen yıl batmasının ardından tutuklanmıştı.



Savcılar Bankman-Fried’e, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylediği ve milyarlarca dolarlık kripto para çaldığı gerekçesiyle yedi ayrı suçlama yöneltmişti.



Bankman-Fried ise suçlamaları reddetmiş, hatalar yapmış olmasına rağmen iyi niyetle hareket ettiğini savunmuştu.



Suçlama yöneltilen diğer kişiler arasında yer alan eski kız arkadaşı ve iş arkadaşları ise savcılıkla işbirliğine gitmiş ve alacakları cezayı hafifletmek için ona karşı ifade vermişti.



Verilen cezalar ileriki bir tarihte açıklanacak.



Savcılıkla işbirliği yapan diğer sanıklar, Bankman-Fried’in kripto para ticaret şirketi Alameda’nın bankalardan borç alamaması nedeniyle ilk günlerden itibaren FTX müşerilerinin hesaplarındaki parayı kullandığına dair belgeler sunmuştu.



Bankman-Fried en başından beri FTX’teki kripto paraların başka yerlerde kullanılmadığına dair açıklamalar yapsa da bu paraların Alameda’nın alacaklılarına borç ödemek, mülk almak, yatırım yapmak ve siyasi bağışlar amacıyla kullanıldığını aktarmışlardı.



FTX geçen yıl Kasım’da battığında Alameda’nın FTX’e 8 milyar dolar borcu vardı.



Savcı Nicolas Roos “Bunun yanlış olduğunu bilmesine rağmen FTX’ten para aldı. Çünkü diğerlerinden daha zeki olduğunu ve daha çok şey bildiğini düşünüyordu, bunun altından bir şekilde kalkabileceğine inanıyordu” dedi.



Bu dava, kripto para dünyasına olası etkileri nedeniyle yakından izleniyordu.



Geçen yıl kripto para piyasalarındaki çalkantılar sırasında FTX’in hızla büyümeyi başarması nedeniyle Bankan-Fried’e “kripto kralı” lakabı takılmıştı.