Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'dan 'Babala' açıklaması /03 Kasım 2023 09:07

AFAD'dan 'Babala' açıklaması

AFAD, Babala TV'ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştiriler üzerine, Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan kişilerin tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini açıkladı.

AFAD, Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına teşekkür belgesi verildiğini ifade eden AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir" denildi.
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