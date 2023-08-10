Samanyolu Haber /Politika / Kulis: AKP'de İstanbul ve Ankara için konuşulan iki isim 'rahatsızlığa sebep oldu' /10 Ağustos 2023 08:06

Kulis: AKP'de İstanbul ve Ankara için konuşulan iki isim 'rahatsızlığa sebep oldu'

AKP'de İstanbul için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un düşünüldüğü konuşulurken perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı.

SHABER3.COM

14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda kulislerde muhtemel adayların isimleri konuşulmaya başlandı. İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un düşünüldüğü ileri sürülüyordu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, geçtiğimiz hafta AKP Genel Merkezi'ni ziyaret eden bir dostunun kendisine "Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere kaybedilen şehirlerde çalışmalar sürüyor, raporlar hazırlanıyor. Süreci yöneten isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın ağırlık koyduğu bir ‘değerlendirme' süreci olduğunun altını çizmekte fayda var" dediğini aktardı.

Erkin, devamında şu ayrıntıları paylaştı:

"Ankara'da Turgut Altınok'un eski popülerliği yok ve aday olarak düşünülen bir isim değil. İstanbul'da da Tevfik Göksu'nun ismi konuşuluyor ama bu kadar öne çıkmasının, 'halk ilişkilerini/PR' göze batırmasının rahatsızlığa sebep olduğu ifade ediliyor. CNN Türk'teki namaz kılma fotoğrafının da olumsuz yansıdığının altını çizmekte fayda var.

Yine de son kararı Erdoğan verecek. Aday belirleyicilerden birisi de Efkan Ala olacak. 7 Ekim'deki kongreden sonra kadro yeniden şekillenir ama ekonominin de toparlanması gerekiyor. Yoksa sıkıntı büyük! Önümüzdeki günlerde yeni ekonomi yönetimi tarafından yol haritası açıklanacak ve ondan sonrasını göreceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: AKP'de İstanbul ve Ankara için konuşulan iki isim... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:03:15