Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Kılıçdaroğlu, kurultayda tekrar aday olacak /08 Haziran 2023 08:15

Kulis: Kılıçdaroğlu, kurultayda tekrar aday olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda tekrar aday olacağı söyleniyor.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre  MYK’da parti meclisinin aldığı kurultay kararı da takvimlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun da yapılacak kurultayda tekrar aday olacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK üyelerine, “Sahada daha görünür ve aktif olacağız. Fil dişi kulelerde kalan bir anlayış olmayacak” dediği öğrenildi.

CHP kurmayları, “Tüzüğü daha demokratik bir hale getireceğiz. Siyasi katılımı artıracağız. Kadınları, gençleri, engellileri siyasette daha aktif kılmak için ne yapabileceğimize bakacağız. Sonrasında tüzükle ilgili ekim gibi yapacağımız kurultayımızda bir komisyon oluşacak. Bu yapılacak çalışmaları ele alacaklar. Sıfırdan bir tüzük hazırlamayacağız ama mevcut tüzük içerisinde kimi değişikliklerin yapılması öngörülüyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: Kılıçdaroğlu, kurultayda tekrar aday olacak Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:20:41