Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Millet İttifakı hangi bakanlığın hangi partide olacağına karar verdi /10 Mayıs 2023 14:36

Kulis: Millet İttifakı hangi bakanlığın hangi partide olacağına karar verdi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 14 Mayıs'taki seçimden zaferle çıkılması durumunda bakanlıkların Millet İttifakı partileri arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 14 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda bakanlıkların nasıl dağıtılacağıyla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

"Liderler kendi aralarında bu konuda bir görüşme olmadığını, bakanlık dağılımının seçim sonrası yapılacağını söylemiş olmalarına rağmen, kim nasıl bir hesapla yaptıysa bugünden partilere bakanlıkları dağıtmış. Hatta kimin hangi göreve geleceğine kadar da listeler hazırlanmış" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Hatta o denli ki Savunma Sanayii, TÜİK, Enerji kurumları gibi birimlerin başına gelecek olanların isimleri de belirlenmiş, hatta bazı isimlere bugünden çalışmalarını yapmaları konusunda talimat verilmiş…

KLASİK BÖLÜNME TAMAM
Son dönem katıldıkları televizyon programlarında da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma’ya ilişkin görev paylaşımının sinyallerini verdi.

Buna göre Hazine ve Maliye ikiye bölünecek, Maliye CHP’de, Hazine de İYİ Parti’de olacak.

Benzer şekilde Adalet CHP’de, İçişleri İYİ Parti’de bulunacak.

Klasik hale gelen bu paylaşım modelinde Dışişleri Bakanlığı CHP’de, Milli Savunma Bakanlığı ise İYİ Parti’de olacak.

Diğer icracı bakanlıkların dağılımı ise iki parti arasındaki oy oranlarına göre gerçekleşecek. CHP kendi payından diğer partilere dağıtacak.

Orada ise partilerin beklentileri ve arzuları birbiri ile çakışıyor. Seçim sonrası hangi taraf gelirse gelsin büyük değişimin olması kaçınılmaz görünüyor."
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