Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Ahmet Türk de doğruladı: 'İktidar partisi kaybedeceğini anladı, İmralı'ya heyet gönderdi' /10 Mayıs 2023 14:30

HDP'li Ahmet Türk de doğruladı: 'İktidar partisi kaybedeceğini anladı, İmralı'ya heyet gönderdi'

Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Nusaybin mitinginde konuştu. Türk, AKP'nin İmralı'ya bir heyet gönderdiğini söyleyerek "Bir oy için Öcalan'ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 14 Mayıs seçimlerine doğru Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Newroz alanında miting gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Kürt siyasetçi Ahmet Türk, AKP'nin İmralı'ya heyet gönderdiğini söyledi.

Türk, yaptığı açıklamada “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor?” diye soran Türk, “İmralı’ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşmesini engellediniz, şimdi bir oy için Sayın Öcalan’ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

AKŞENER DİLE GETİRMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin İmralı'ya bir heyet gönderdiğini söyleyerek "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Başka bir isimle giden... Açıklamam devlet açısından ayıp. Siyasetçi olsa vallahi söylerim. Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Anladığım kadarıyla basına yansıyan kısmı doğru olabilir, yani o açığa çıktı. Orada destek talep etmişler. 'Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım' denmiş." ifadelerini kullanmıştı.

BOZDAĞ YALANLAMIŞTI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı'da PKK lideri Öcalan'la görüşme iddialarıyla ilgili olarak, "Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok" ifadelerini kullanmıştı. Bozdağ iddialar karşısında; "Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. Teknik sorunları gidermek için yapılan şeyler. Kandil açıklama yapıyor, Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye. Onlar ne dedi, terör varsa biz yokuz diye. Söylediklerini çiğnemek için bunu söylüyorlar. O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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