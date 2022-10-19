Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Sarayı sarsacak sürpriz isimler, İYİ Parti'ye geçecek /19 Ekim 2022 11:34

Kulis: Sarayı sarsacak sürpriz isimler, İYİ Parti'ye geçecek

Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, ismini vermediği bir İYİ Partili kurmayın "Sarayı da sarsacak sürpriz isimler katılacak" dediğini aktardı.

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Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere bir yıldan az süre kala siyasi partiler, 'transfer' görüşmelerini hızlandırdı. Son olarak Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti saflarına katıldı.

Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'e göre partiye katılımlar bununla sınırlı kalmayacak. 'İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah' programında edindiği yeni bilgileri paylaşan gazeteci, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, yakında, özellikle sarayı rahatsız edecek çok ciddi bir iki transfer daha yapacak bilgisini aldık İYİ Parti kurmaylarından. Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren İYİ Partili, 'Sarayı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz. Çok yakında.'

Böyle de bir haberimiz var Ankara'dan. Şunu sorduk, 'AKP'de siyaset yapmış isimler mi?'. 'Evet' yanıtını verdiler."
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