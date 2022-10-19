AKP Malezya’da para basıyor iddiası

Özellikle sosyal yardım destekleriyle Anadolu’daki seçmeni etkilemeye çalışıyor. Bu kapsamda engelli vatandaşlara, evde bakıma muhtaç yaşlılara, dul ve yetimlere yönelik 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 lira arasında maddi destek dağıtılıyor.TR724'ten Tuna Yıldız'ıngöre, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde MHP ve Ak Parti’nin oylarının yüzde 51’in altında olduğunu gören iktidar, oylarını artırmak için milyarlarca liralık destek paketlerini vatandaşlara ulaştırıyor. Ancak ülkede yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonist ortamdan dolayı Merkez Bankası’nın karşılıksız para basması bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası’na karşılıksız para bastırarak enflasyonun yükselmesine neden olan iktidar, seçim öncesinde farklı bir yönteme başvuruyor.Tr724’ün yurtdışındaki misyon temsilcilerinden elde ettiği bilgilere göre; Türkiye’nin yeni hedefi Malezya. 2015 yılında İslami bankacılık sektörü, yüksek faizler ve yavaşlayan işlem hacmi yüzünden artan maliyetlerini azalmak için Malezya’ya yönelmişti. Siyasi iktidarın talimatı ile Malezya’da özel bir banka kuruldu.Malezya ile Türkiye arasındaki para trafiği bu banka üzerinden sağlanıyor. Bir ileri adım atılarak bu banka üzerinden Malezya’da bir ‘darphane’ kuruldu. Türkiye’de karşılıksız basılan paranın seçim öncesi enflasyonu şişireceği endişesi taşıyan yönetim, bu yolla enflasyonun önüne geçmeyi hedefliyor.Yurtdışındaki misyon temsilcilerinin Tr724’e aktardığı bilgilere göre; bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Malezya’da basılan milyarlarca TL Türkiye’ye getirildi. Basılan bu paralar sosyal destekler başta olmak üzere piyasaları rahatlatmak için kullanıldı. Yurt dışında basılan paralar kamu bankalarının ATM’leri aracılığıyla da piyasalara sürülüyor.